新冠肺炎疫情襲擊全球，各行各業均面臨前所未有的挑戰，僅管全球疫情仍嚴峻，為充實及培育未來發展所需專業管理人才，台新金控舉行2020年儲備菁英（MA）開訓典禮，今年首度招募「國際金融組」搶國際人才，由該公司總經理林維俊主持開訓儀式，並鼓勵新進MA保持正面且善的能量，勇於面對未來的挑戰，為台新注入新血及活力。

台新金控表示，因應疫情限制，今年也首度推出「線上版MA說明會」，徵才活動改採線上視訊的方式進行，因不受國界及參與時間的侷限，學子們參與相當熱烈，說明會累積互動人數突破3,000人次，最終錄取近50位年輕的MA生力軍中，近四成具海外求學及生活經驗，創下歷年記錄，今年首度招募的「國際金融組」，吸引許多具備國際視野、英語聽說讀寫流利的人才，錄取率僅3％競爭尤其激烈。

林維俊指出，儲備菁英計畫為台新金控晉升重要幹部的快車道，在培訓期間MA將接受各項專業實習、跨領域輪調，並安排各級主管擔任mentor給予關懷及指導，協助培養能力、淬鍊實力，提高其策略思考規劃能力。

林維俊期勉MA，能勇於走出舒適圈，積極爭取海外輪調機會，並學習第二外語開拓國際視野，以符合台新海外發展佈局及各項業務拓展規劃所需。今年首度招募「國際金融組」的MA，於完成各項專業技能培訓後，將優先外派至海外據點發揮所長。近年持續耕耘數位創新與人才培育，強力徵求跨領域人才，這次更有近四成的MA具跨領域背景，如法律、資管、理工、心理諮商等專業背景。

值的一提的是，為讓海內外的求職者都能一窺台新MA多元特色及日常工作，今年更邀請MA學長姐們推出「一日MA」系列線上影片，以輕鬆且生活化的訪問對談進行經驗分享，受到年輕學子的熱烈迴響，充分展現出台新活潑熱情的企業文化。台新金控強調，除此之外，近年亦持續與各大校園進行合作計劃以培育所需人才，如今年與中山大學管理學院首度合作推出「金融服務與金融科技微學程」，結合學術理論與產業實作，廣受學子好評，將可共同培育頂尖金融科技人才。

除招募儲備菁英、應屆畢業的新鮮人外，同時也提供在學同學實習機會，將於本年度第四季展開的「Early Win職場體驗計畫」。台新金控說明，預計提供逾150個實習名額，可讓同學們提早接受職場訓練，縮短畢業後的適應期，表現績優者可獲得畢業後轉正職的機會。竭誠歡迎優秀年輕人加入成為智慧好夥伴，一同在台新激盪出創新、亮麗的未來。

(工商 )