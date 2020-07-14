美國在台協會（AIT）台北辦事處宣布，自2020年7月15日（星期三）起，開始恢復例行的簽證服務。將優先處理學生及交換訪客簽證（F、M、J），例行預約的等候時間可能較長，但不含蓋全部修習線上課程的學生。

AIT指出，所有申請F及M簽證的人在面談時必須提供一份新的I-20。這份I-20必須註明要修讀的課程是線上上課、親自上課、還是兩者綜合。電子檔的I-20表格可以受理。申請J簽證的人則應該準備好要能證明他們的課程並非全部都是線上上課。

目前，修讀全面線上課程的學生「不符合」簽證核發的規定。AIT也表示，暫停某些移民及非移民者入境美國的幾項總統公告仍然有效，包括暫停具有某些國家旅行史以及對美國勞動力市場構成風險的人入境的總統公告。

因新冠肺炎疫情影響，美國自3月20日起，暫停海外常態行移民和非移民簽證預約，也暫停免親自面談的簽證申請案件。

(工商 )