至今紛擾已半年有餘的新冠疫情，現在不但沒有趨緩的跡象，反而還更加擴大。不過，在聯準會的低利政策下，全球市場卻於過去三個多月持續反彈，導致部分資產甚至還出現評價偏高的現象。摩根投信指出，展望下半年，投資人還是要留意「美國大選」、「資產評價調整」與「中美關係」等三大變數的挑戰。

摩根亞洲首席市場策略師許長泰(Tai Hui)指出，跟新冠疫情在第一季給全球經濟帶來的重大傷害不同，現在全球經濟正處於復甦的階段，但在疫苗真正問世之前，這種復甦的過程並不會順遂。首先，光是美國疫情再度陷入嚴峻狀態，就足以讓第二季好不容易好轉的經濟數據，在下半年再度受到修正的可能。

許長泰表示，除非等到疫苗及檢測等更完善的解決方案問世，否則全球經濟不會進入更為強勁的第二階段週期，所以全球經濟若要回到常軌，需要的時間會比想像中更長。另外，中美兩國之間在科技、貿易與金融上的角力，也會給市場帶來不穩定性，亦即下半年全球市場將被「政策面」與「消息面」的訊息嚴重影響，導致波動度再度升高。

不過由於疫情的關係，美元的利差已明顯收歛，而伴隨美元評價面偏高，以及其財政赤字占GDP可能突破12％的情況，市場不排除美元走貶的情況發生。倘若未來投資情緒好轉，就帶動美元更進一步趨貶，這也將有利亞洲、新興市場等風險性資產表現。至於油價，除非OPEC+等產油國再積極減產，否則以目前供過於求的環境，油價仍可能會落在每桶40到50美元區間。

摩根投信環球市場策略師林雅慧表示，目前全球仍處於實質負利率的環境，因此即使疫情與全球經濟仍有風險，但不會改變全球資金追尋收益的目標。由於美國10年期公債殖利率僅在0.6到0.7％左右，因此現階段相對偏好具備較高收益率的債券，諸如投資等級債、亞洲美元債、高收益債及新興市場債等。

另外，企業獲利下調的情況在過去數週似乎已開始趨向穩定，但因各別產業的獲利分歧仍大，因此股票投資也將考驗經理人主動選股的能力。在區域上，目前相對偏好企業ROE較佳的美國股票、評價面較具吸引力的亞洲股票，在產業上則可留意科技與醫療保健等較有長期結構性優勢的標的。

林雅慧強調，除非疫苗問世，否則在全球經濟真正開始全面反彈前，傳統的價值型企業就算股票相對便宜，但還是會面臨基本面前景的挑戰，因此目前仍然偏好成長股勝過價值股，但在歷經第二季的急漲之後，成長型股票在下半年的期望報酬應適度修正。

(工商 )