純網銀大戰進入白熱化，金管會銀行局主秘童政彰14日證實，樂天國際商銀已在2020年7月上旬向金管會送件申請營業執照，其他二家將來銀行、LINE Bank也都在積極準備中，預計2020年底前三家純網銀都會開始營業。

童政彰表示，樂天國際商銀已模擬營業操作完畢、文件齊備。據商業銀行設立標準第13條規定，銀行設立前要有2週以上的模擬營業操作記錄，但針對純網銀另有規定，核發營業執照前要提供一個月以上的模擬營業操作，目前樂天國際商銀申請文件已齊備，另外二家還沒送件。

國票金控14日舉辦法人說明會，樂天商銀董事長簡明仁也指出，樂天國際商銀日前已向金管會申請核發營業執照，目前正等待系統測試，預定將在2020第四季初、10月開業，甚至有可能提前開業。

簡明仁表示，關於樂天國際商銀開業後的主要業務，前3個月會以個人存款、個人信貸為主，之後再開放個人房貸業務，第三階段則是開辦法人信貸、存款等業務。

(工商 )