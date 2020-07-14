世界衛生組織（WHO）警告，如果各國政府不能作出決定性的行動，新型冠狀病毒全球大流行疫情將會「越來越糟」。世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示有「太多國家走錯了方向」，許多證明有效的措施沒有被實施或者遵守。WHO專家強調，在可預見的將來，都無法回到舊有的正常狀況，有效的疫苗也不會在幾月內出現。

據《英國廣播公司》(BBC)指出，世衛組織所指涉的主要是美國的疫情，目前美國每日新增確診病例仍持續創新高，而美國總統川普與衛生專家的觀點也存在嚴重分歧。據約翰·霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的數據，美國已經有逾330萬宗確診，超過13.5萬人死亡。

報導說，美國南部多個州疫情持續爆發，原本已經解封的加州在周一（7月13日）宣佈再度實施全面限制令，立即停止餐廳、酒吧、娛樂場所及博物館等等所有室內活動。加州人口四千萬，過去兩星期內確診數字上升了20%，州長紐森（Gavin Newsom）表示疫情「不會在短期內結束」。外界也預計其他州份將會跟隨加州，再度實施封鎖令。

WHO在日內瓦的一場簡報會上，總幹事譚德塞表示，「領導人傳達的混亂訊息」正在損害公眾對控制大流行疫情措施的信任，「病毒仍然是頭號公敵，但是很多政府和民眾的行為並沒有反映出這一點」。

譚德塞強調，像保持社交距離、洗手以及在適當的場合戴口罩等措施需要認真對待。他警告說， 「可見的將來都回不到舊有的正常狀況」。

他說，「如果基本措施不遵守，這場全球大流行疫情就只會走向一個方向」，「它將會越來越糟，越來越糟。」

世衛應急衛生計劃執行主任邁克·瑞安（Dr Mike Ryan）特別提到，有些美洲國家放鬆封鎖令，部分區域重新開放，導致了疫情「嚴重擴散」。目前拉丁美洲已經確認了有超過14.5萬與新冠病毒有關的死亡病例，其中半數在巴西，但由於檢測並不充分，外界認為實際數字還要更高。

瑞安說，「我們需要學會與這種病毒共存，」他並警告說，期望病毒能夠被根除，或者有效的疫苗將會在幾個月內凖備好的想法，都是「不現實的」。他表示，從新冠病毒康復之後是否就有免疫力，或者免疫力能持續多長時間，目前均尚未知道。

(中時電子報)