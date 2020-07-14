行政院長蘇貞昌撤換高雄市及台南市警察局長，內政部長徐國勇遭疑事前不知情。徐國勇下午接受媒體訪問，7度提及依規定辦理，並否認這是與警政署長陳家欽的「延伸戰」。

蘇揆怒拔2直轄市警察局長，但徐國勇疑似被架空，只能被迫接受。徐國勇表示，人事異動其實都依規定辦法，蘇揆上午已說明看法，他是行政院長，所以調動就依規定及正常程序處理。

對於媒體追問，「所以你是不知道，看到公文才理解的」？徐國勇說，不管怎樣，治安是很重要的，的確最近有幾個地方發生治安事件，「獎由下起、懲由上起」是必然的，所以就按這個規定處理。

外界好奇拔官處分不符比例原則，徐國勇也只說，就是按照規定辦理，警政署有通盤考量，考量後就依規定處理。媒體追問，有嚴重到要換人嗎？徐國勇還是一句話，按照警政治安通盤考慮來處理。

對於外界形容這是跟陳家欽的延伸戰？徐國勇表示，沒有什麼延伸戰，就依照規定辦理。記者再問，是蘇揆介入警政人事？徐國勇說，行政院有行政倫理，蘇揆也講的很清楚，所以就按行政倫理及應有的規定辦理。

在2分多鐘的堵訪中，徐國勇7度強調依規定辦理。還說，近來高雄台南台中都有發生鬥毆及槍擊案，這些在發生的第一時間都有告知他。

警政署昨對外新聞稿指出，「高雄市和台南市二位局長是地方治安首長，應勇於承擔責任，警政署已報請內政部職務調整」，依規定內政部應考量警政署建議，並予回覆，但在這次過程中，內政部的角色顯然被淡化。

(中時 )