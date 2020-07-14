丁噹在節目第二次公演遭淘汰，杜華這次卻上前安慰拭淚，但網友看到亮點卻不領情簡直快氣炸。(圖/ 摘自YouTube芒果TV影片)

女唱將丁噹參加大陸選秀節目《乘風破浪的姐姐》話題不斷，一開始展現好歌喉卻得低分，一度槓上樂華CEO杜華，嗆「趕緊把我淘汰」；豈料，丁噹在節目第二次公演遭淘汰，杜華這次卻上前安慰拭淚，但網友看到亮點卻不領情簡直快氣炸。

《乘風破浪的姐姐》第二次公演，丁噹與金莎、白冰合唱抒情歌〈仰世而來〉，3人表現都很好，但經過觀眾投票後，丁噹確定遭淘汰；在得知結果後，丁噹反而表示「上次隊友走我比較痛苦，這是我是隊長，她倆留下我就覺得我還可以」。

不過，節目有一個片段讓丁噹和樂華CEO杜華再度變成討論話題，原來在丁噹確定止步二次公演後，她有難過地掉下淚，杜華上前安慰，更伸手替她拭淚。

應該被大讚貼心的舉動，網友卻注意到杜華替她擦完眼淚，手馬上擦在丁噹的衣服上，眾人簡直氣炸，紛紛痛罵杜華「假好心」；但也有部分網友認為杜華並非有心的，只是順手沒惡意。

(中時電子報)