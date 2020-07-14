屏東縣政府為迎接暑假到來，由社區轉化觀光資源為親子共學體驗，開發出具在地特色亮點的六大主題「2020遊學屏東趣」，包含「踏浪新月灣與蟹共舞」、「屏北職人生活」、「海風茶舍-港口人」、「高士部落.穀道尋寶」、「跟著vuvu遊學趣」與「五溝水親子旅遊趣」。

2020年「遊學屏東趣」由縣府教育處邀集府內各單位及社區協會，共同參與遊程活動設計，規劃出六條深具在地亮點的特色遊程體驗，並以遊客需求出發，於全年度以客製化方式提供豐富體驗活動與行程，邀請學生、親子及民眾走訪屏東，感受屏東之美，享受最獨特的南國風情！

遊學屏東趣不只好玩，更富有教育學習意涵，行程規劃強調「親子共學」的理念，不僅將「書包換背包」也鼓勵親身「用腳學地理」，更從「做中學」( learning by doing)升級到「從遊戲中學」(learning by playing)，大自然的美好體驗，將超越書本的力量，觸發生命的感動。

今年度的六大遊程包括：1. 「踏浪新月灣與蟹共舞」：牽罟捕魚、釣沙蟹，體驗早期的漁民生活。2. 「屏北職人生活」：學習屏北三原鄉部落的故事、農產、特色工藝技術及童玩DIY。3. 「海風茶舍-港口人」：走入恆春半島的漁村生活、獨特的低海拔茶葉生產區與陸蟹生態、海上獨木舟體驗。4. 「高士部落.穀道尋寶」-探訪高士小神社及歷史穀道，體驗鑫工藝與部落農事生活。5. 「跟著vuvu遊學趣」-尋找德文部落獵人祕境、品嘗德文咖啡。6. 「五溝水親子旅遊趣」-漫步客家聚落，體驗水圳漂漂河與濕地生態。

遊學不必捨近求遠，透過旅行快活學習，給自己與孩子一個成長體驗的機會，提升多元文化與藝術美感之核心素養，遊客可從各式活動中自由選擇，創造獨具一格的精采旅程，輕鬆走讀六大遊程，讓我們停下繁忙的生活腳步，感受屏東的熱情。

(工商 )