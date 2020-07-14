振興三倍券明（15）日起在郵局販售紙本券，預期將出現排隊人潮。為讓民眾購買紙本券更方便，「全國郵局振興三倍券即時存量地圖」15日上線，置於行政院振興三倍券官網首頁，提供民眾第一時間了解各地郵局的三倍券存量，是否已經領取完畢，以避免白跑一趟。

行政院長蘇貞昌今日再次呼籲，已有1,000多萬人預訂及預購，如果沒有急用，不急著在前面三天領券，要用時再領，人人領得到，年底前都有效。

行政院政務委員唐鳳先前因應新冠肺炎防疫，協助建置口罩地圖查詢平台，廣獲好評，這次為使民眾購買三倍券紙本券更便利，行政院協調關貿公司架設「全國郵局振興三倍券即時存量地圖」，明天上午上線，民眾可以多加利用。

政院官員表示，「全國郵局振興三倍券即時存量地圖」已架設完成，明天起提供各地郵局的三倍券存量，及顯示是否已經領取完畢，以供民眾到郵局購買紙本券參考。

為疏解郵局排隊人潮，中華郵政公司不但推出網路預約，還實施領券身分證字號單雙號分流，今天起民眾持健保卡身分證字號末碼「單號」購買，最多可買五份，每周一、三、五限單號購買，周二、四限雙號購買，周六單雙號都可以購買，單雙號限制只看受委託者身分證字號。

蘇貞昌表示，三倍券使用初期，難免引發熱潮，排隊時比較擁擠，由於商家、夜市、地方政府大力支持，希望抓住機會，好好刺激一下經濟。

蘇貞昌到便利商店預購三倍券，他表示，會選擇超商比較不忙的時間去領券，想購買「動物森友會」產品、漫畫給孫女，另外，他用掉太太半罐隔離霜，也要買瓶隔離霜賠給夫人。

蘇貞昌今天到宜蘭縣參加岳明國小「樂觀小帆手．海洋台灣夢」繞島啟航典禮，他說，一家四口領取三倍券，就有1萬2,000元，可到宜蘭吃很多美食。

宜蘭縣長林姿妙則說，宜蘭擁有好山好水好人情，歡迎大家帶三倍券來消費。

(工商 )