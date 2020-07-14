法務部檢察官人事審議委員會日前將推薦調陞一審主任檢察官人選名單呈報部長蔡清祥圈選，劍青檢改14日發出聲明抨擊推薦名單嚴重破壞2017年司改國是會議後的新法，大開檢察民主化倒車，呼籲法務部長蔡清祥不要採用違法不當決議，以免大開檢察民主化倒車。

劍青檢改指出，依據2017年總統府司改國是會議決議，「為健全檢察一體，並避免外力不當干涉，確保檢察官客觀中立，一審主任檢察官之產生，應以檢察官票選推薦為原則。」法務部於2018年3月26日通過修訂《各級檢察署及其檢察分署檢察官及主任檢察官遴選要點》第3點，具體規定票選原則及部長推薦兩項名單來源。此係法務部落實司改國是會議決議之展現，法務部及檢審會昂應受到拘束。

而且，新遴選要點在2018年度開始實施，故2017年以前作法或慣例都不能再適用。去年會前會上，部長也沒有推薦人選，民選委員便依新規定辦理，只有討論各地票選推薦報部名單，最後雖設有一個遺珠群組，但各民選委員都推出各地檢署下一名次順位的候選人進行PK，並由正好調廉政署辦事、雄檢票選下一名次順位第5名的人入圍，所以也符合新遴選要點規定，完全沒有變更票選順序。

檢青劍改指出，由去年民選委員更在會前會後發表附帶聯合說明，可見絕無所謂去年遺珠慣例的作法。此外，這屆民選委員在會前會上，更擅將從未經各地票選報部的多人名單，逕自納入遺珠群組討論，他們將不具資格的候選人納入更是直接違反新遴選要點規定，程序更有違法之處。

劍青檢改強調，如果不受票數高低順序拘束竟可無限延伸，擴充解釋，民選委員更可自命擁有民意，表面上用各種立意良善的理由，實則任意凌駕各地檢署的票選結果，則整個票選原則已被掏空，蕩然無存，那以後各地檢就不用再辦理票選了，整個檢察民主化完全歸零。

劍青檢改呼籲，今年民選委員竟大開檢察民主化倒車，已呈現出檢察改革嚴重退步的狀況。懇請法務部長尊重司改國是會議決議，勿採用違法不當的檢審決議，並具體扭轉亂象，繼續堅持司改國是會議的改革路線。

(中時 )