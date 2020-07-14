第一屆圍棋名人冠軍賽賽程表出爐。(海峰棋院提供)

由海峰棋院董事長林文伯欽點舉辦的第一屆名人冠軍賽最後32強賽即將在16日登場，「紅面棋王」周俊勳、美女黑嘉嘉、王元均以及許皓鋐受邀參賽，當中還有3位業餘棋手，讓名人冠軍賽未演先轟動，也讓棋界先輩們備受期待。

林文伯表示，當今世界各國最高榮譽的職業圍棋賽大都冠上「名人」這個名稱，因為自日本有圍棋制度後「名人」就是棋界第一的稱號。海峰棋院準備舉辦一個最高水準的比賽時，首先想到的名稱就是名人賽。但是大家都知道，台灣早就有「名人賽」，而且延續了36年，對台灣職業圍棋的發展貢獻至鉅，我們這個新的比賽不敢掠美。

林文伯說，「剛好我在民國63年獲得第一屆名人榮銜，同年又獲得另一個場比賽冠軍，我就想到以『名人冠軍』為比賽命名。名人與冠軍這兩項比賽為台灣職業制度的發起打下重要的基礎。如今這兩項比賽停辦已有很長一段時間，我們現在讓名人與冠軍的名稱合體重現，正好可以表示職棋的薪火要延續下去，而且越燒越旺。」

22年前海峰棋院初創立，以推行業餘棋賽為目標舉辦了大專盃、女子賽和長青盃。漸漸地在10年之後，有了辦比賽的豐富經驗，更著手推動職業圍棋，相繼舉辦棋王賽，海峰盃及女子最強賽，以提升本土棋士的棋力。

(中時 )