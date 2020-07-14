嘉義市長黃敏惠鼓勵大家來嘉吃喝玩樂，美食少不了在地飄香的火雞肉飯。（嘉義市政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

配合嘉義市購物節，許多在地店家紛推好康活動。（嘉義市政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

「住宿送600！消費600抽汽車！」，2020嘉義市購物節6月21日上路以來，祭出購物滿額就能抽獎好康，店家人氣、買氣攀升，短短不到1個月，登錄消費金額累計已破千萬元，LINE官方帳號至13日止，累積好友人數高達6204人，登錄發票數達6833筆，預期三倍券上路後，後續效應將更明顯，市府有信心能達到4000萬元登錄金額目標。

嘉義市購物節登錄累計消費金額已達到1千3770餘萬元，市府建設處工商科長黃淑雲指出，登錄的項目以百貨零售居多，最大一筆金額是9萬7000元，因以民生消費為大宗，顯見購物節抽獎活動對國內內需消費市場達到一定刺激效果。

市府指出，購物節標榜有「購」好玩，讓遊客花少少的錢，就能吃好買滿，還有機會抽中汽車等大獎，為讓嘉市專屬的經濟振興超有感，「嘉義市購物節」更搭配「安心旅遊補助」、「振興三倍券」優惠，以大補帖方式讓民眾買得開心，玩得盡興，保證值回票價！

市府除鼓勵民眾帶著「嘉遊金」吃喝玩樂，搭配中央振興三倍券、安心旅遊專案，市府更推出振興旅宿業者計畫，針對自由行旅客，加碼提供折抵住宿費用500元，另針對旅行社規畫出團嘉義市的團體旅遊，以最少10人成團計算，只要在嘉市2天1夜以上行程，並安排午餐或晚餐擇一在嘉市用餐，每人每日補助500元，以1000人次為上限。

(中時 )