響應振興三倍券，台中市第五市場內18攤拉出紅布條不但收振興券，還推出7折起的振興組合商品。（馮惠宜攝）

振興三倍券只有三倍嗎？台中市第五市場搶搭這波振興商機，自治會聯合18家攤商不但收振興券，各攤也推出振興券超值組合，等於是7折起的優惠，市場也與經濟部中部辦公室合作持振興券消費滿200元，還可抽2000元市場抵用券，有機會再放大回饋倍數。

由於振興消費券最小面額為200元，一般認為對於以銅板消費為主的菜市場、夜市以及路邊攤助益有限，但台中市第五市場在自治會號召下，市場內18攤拉出紅布條不但收振興券，還推出7折起的振興組合商品。

第五市場參與的攤商包括丸東商號、丸銘海鮮、嘉豐肉舖、養樂多專賣、成功嶺阿珠蔬菜、福記餛飩、大方烤雞、聯發製麵、文章海產、美鳳蔬菜、榮貴菜炸、丸明鮮魚、金門特產專賣店、滄進商號、珍味食品、皇冠雞肉、紫雅服飾、永興百貨行等18家業者。

而且第五市場這些攤商也配合經濟部中部辦公室即推出「振興三倍券超值包好康！再抽市集抵用券！」活動，憑振興3倍券消費200元即可參與市集抽獎，有機會抽出2000元市集抵用券，名額30名。

(中時 )