余姓機車騎士日前騎機車，撞上堆高機貨叉，造成右小腿骨折，機車也破損。（台中市警局霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

余姓機車騎士在臉書爆料公社發文指出，撞上堆高機貨叉，造成右小腿骨折，現在住院跟地獄沒兩樣，提醒其他騎士要注意。（翻攝自臉書爆料公社／黃國峰台中傳真）

台中市一名22歲的余姓騎士， 14日在社群臉書發文指出，騎機車撞上堆高機貨叉，造成右小腿骨折，現在住院跟地獄沒兩樣，疼痛只能忍耐忍耐，堆高機的貨叉與柏油路面的顏色相似，遠看看不清，看到時已來不及，簡直是隱形殺手，提醒其他機車騎士要注意。

台中市警局霧峰分局交通分隊指出，事故發生在10日上午7時27分，於大里區好來一街136號前，47歲的游男當時駕駛堆高機，要從貨車上卸貨，余男騎著機車沿好來一街往立新一街方向直行時，不慎被推高機貨叉絆倒，機車破損外，余男的右小腿也骨折。

交通分隊由小隊長王世建指出，依照規定，堆高機須向道路主管機關監理所或監理站，申請臨時通行證，若未申請將依道路交通管理處罰條例第32-1條，處行為人新臺幣一千二百元以上三千六百元以下罰鍰，並禁止其行駛或使用。

余男也發文指出，試著搜尋事發地點，看一下地圖環景，也看到堆高機跑來跑去「看來你們也很習慣了，難道找個人指揮一下很困難？」司機也跟我說我出事的地點很常車禍，而廠商只會推來推去愛理不理，再用權威把事情壓下來，隨便給個安慰獎！他表示，不知在台灣因推高機傷亡的人有多少？呼籲政府單位重視堆高機議題。

(中時 )