新北市年編3500萬預算拆違建，卻因數量眾多拆不勝拆，新北市議會今二讀通過「新北市強制拆除違章建築收費自治條例」草案，上路後包括「公共安全及社會治安」、「公共交通及消防救災」、「公共衛生及市容觀瞻」、「農地保育及竊佔公有土地」、「配合檢調廉政等單位拆除」共5大類違建，須由屋主自付拆除費用，每平方公尺200元至1720元不等，待三讀後最快1個月內公告實施。

新北市年編3500萬預算拆違建，目前列管18萬件違建，去年僅拆除1萬1730件，經費有限、人力不足下，拆不勝拆；從台北縣長周錫瑋時代開始推動的「違建拆除收費制」，由屋主自付拆除費用，但自治條例多度叩關市議會皆遭冷凍，終於在今日二讀通過，但僅針對5大類別的違建，採取收費制度。

這五大類別包括「公共安全及社會治安」、「公共交通及消防救災」、「公共衛生及市容觀瞻」、「農地保育及竊佔公有土地」、「配合檢調廉政等單位拆除」，像是八大行業、毒品買賣場所、罹難人數3人以上場所、拒配合消防安檢改善場所、食安問題工廠、空汙違建、經檢調依法調查後認定應拆除的違建等。

非屬這5大類別的一般違建，拆除費用仍由市府支出。

工務局長詹榮峰表示，為了避免違建戶投機取巧，各式非法違建「擺爛」等著政府強拆，這已是新北市拆違建收費條例第6度叩關市議會，盼遏止違建亂象；這5大類數量不多，新北市去年共拆29件、拆除經費約180萬，皆屬即報即拆的類型。

至於收費標準，詹榮峰指出，新北市比照台北市收費模式，依構造類別、每平方公尺按表收費，鋼骨造1720元、鋼骨鋼筋混凝土造1400元、鋼筋混凝土造1050元、加強磚造900元等；此外包括清除後的廢棄物，也由屋主自行支付，若非法棄置廢棄物將移交環保局處理。

(中時 )