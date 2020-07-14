水湳中央公園年底將啟用，台中市府建設局舉辦寫生及攝影比賽一系列慶開幕活動。（盧金足攝）

占地67公頃的水湳經貿園區內中央公園，將於今年底正式開幕，建設局舉辦一系列慶開幕活動，首先登場的是寫生及攝影比賽，15日起至9月15日止徵件，總獎金7萬500元，廣邀全國民眾用畫筆及拍照方式，將心中最美的中央公園景致記錄下來。

建設局長陳大田指出，中央公園位於水湳經貿園區內，是全國都市環境最大智慧公園，也是「台中之肺」，法國景觀建築師Catherine Mosbach、瑞士建築師Philippe Rahm與劉培森建築師事務所共同打造，園區設計充滿新穎巧思及國際視野，市府舉辦寫生及攝影比賽為開幕活動暖身。

中央公園寫生及攝影比賽，獲全人家長會長協會支持，競賽總獎金由3萬1000元加碼至7萬500元，其中，寫生比賽分為國小低、中、高年級組，及國中組、高中組、社會組，第一名獎金7000元；攝影比賽不分組別，首獎可獲6000元。

中央公園緊鄰水湳國際會展中心及台中綠美圖，擁有「智慧」、「低碳」、「創新」三大特色，全區結合華德福12感官教育理念，設置專屬12處感官體驗區，增植106種超過1萬棵以上樹木，包含83％原生樹種，具生物多樣性特色，全區建置5座滯洪池，達到水源調節與生態景觀雙重功能。

陳大田表示，中央公園呼應「台中美樂地」計畫，打造公園無障礙空間、陽光廁所，營造共融遊戲場，將成為親朋好友及情侶約會踏青新熱點。

(中時 )