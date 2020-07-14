屏縣府暑假推出社區遊程，感受舊時漁村牽罟的難得體驗。（林和生攝）

環山面海的國境之南，擁有多元的地形結構與豐富文化及物產，今年受到新冠肺炎疫情影響，暑假出國計畫紛紛泡湯，抓緊這次國旅商機，屏東縣政府嘗試以學校結合社區，開發6條極具在地亮點的特色遊程，讓旅人透過雙腳感受土地的溫度。

此次遊學行程規畫，從山邊到海邊、從原民部落到客庄。讓遊客踏浪新月灣與蟹共舞，體驗牽罟捕魚、釣沙蟹；走入恆春半島，品一杯來自低海拔的滿州港口茶；更能探訪高士神社及歷史穀道，體驗部落農事生活；再來就是漫步客庄，感受水圳漂漂河與溼地生態。

屏東縣副縣長吳麗雪指出，暑假規畫的遊學屏東趣共有6條路線，從屏北德文部落、到屏南佳冬塭豐、牡丹高士、滿州港口及充滿濃濃客家味的萬巒五溝。遊程充滿在地人文、自然風景及屏東特殊的地形、地景，搭配手工藝，整個串聯在一起。

不少人年初就預定暑假出國行程，無奈因為疫情而取消，吳麗雪說，剛好利用這機會，帶著孩子認識屏東這塊土地，感受南台灣豐富的人文元素，讓他們留下美好的記憶。

(中時 )