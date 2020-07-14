因肺炎疫情影響，個人綜合所得稅繳納截止日順延至6月底，但接著汽機車燃料費又登場，由於振興三倍券不適用繳納稅款或規費，台新銀行建議善用信用卡繳費優惠，聰明省荷包，如該行登錄即可獲0.25％回饋，繳納公用事業費用可獲最高0.3％刷卡金回饋超有感。

台新銀行支付金融處副總經理黃天麟表示，為體貼民眾繳納汽機車燃料費的需要，特別提供免手續費及6期0利率，若已使用台新銀行信用卡代扣繳納公用事業費用者，只要登錄「台新大管家」，選擇一次付清繳納燃料費，可獲0.25％刷卡金回饋，最高1,000元回饋。

還未申辦公用事業費用代扣繳持卡人，9月30日前新申辦代扣繳水、電、瓦斯、路邊停車費、電信費（包含中華電信、台灣大、遠傳等）、有線電視及eTag自動儲值並完成「台新大管家」登錄，可獲12月底前新申辦項目代扣繳項目繳費每筆0.3％刷卡金、上限1,000元回饋。

黃天麟指出，該行致力發展信用卡支付服務，陪伴民眾生活的各項場域，同時提供最實在的回饋。7月15日開始，使用振興三倍券與政府共同振興經濟的同時，也可多參考各店家提供的優惠，超額部分善用信用卡消費的各項回饋。

(工商 )