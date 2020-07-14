透過香港出入境旅客流量統計數據顯示，今年7月大陸訪港旅客比去年同期416萬下跌99％，同時大陸訪港與境外旅客人數的減少不止影響到餐飲零售，酒店旅遊業也受嚴重衝擊。甚至為挽留離去客戶，諸多購物中心紛紛減租，海港城母公司九龍倉置業向租戶減租50％，另包含新鴻基地產、新世界集團、恒隆地產和太古地產也加入減免租金大軍。

據《證券時報》引述香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，香港新一波疫情爆發難以預測持續多久，預料餐飲業生意在這1、2週會大受打擊，甚至可能跌回3至4月的谷底。他說3至4月餐飲業生意跌了40至60％，即使外賣增加也不足以彌補損失，研判可能會相繼有餐飲店減少員工與關店。

雖然港府已加快發放第二輪基金紓困，但在持續反覆的疫情打擊下，香港各大商業區人流大減，零售業進入「冰河期」。根據香港政府數據顯示，5月零售銷售額較去年同期下降32.8％至268億港元，也是連16個月下降。

而零售業下滑也對香港本地零售公司造成明顯影響，本地化妝品龍頭股莎莎國際業績也陷入低谷。13日晚間莎莎國際公佈4月1日至6月30日的第1季最新銷售資料，營業額為5.9億港元、年減幅達67.9％。

(旺報 )