永和文化路今天(14日)搶險完成，住民安全返家。(讀者提供/林俊翰翻攝)

地樺營造發表新聞稿聲明，將會負責永和住民的後續賠償問題。(讀者提供/林俊翰翻攝)

新北市永和區文化路113巷在11日10點39分發生集合住宅新建工程施工不慎造成地面塌陷，造成鄰近民宅建物受損。所幸無人受傷。今天(14)上午新北市災害應變中心召集市府相關單位、營造商及台電、瓦斯、自來水公司，針對搶險及復原工作進度進行討論，營造商已在13日23點30分完成16支低壓灌漿作業，本日開始進行道路復原並於19時完成，另持續進行連續壁破口止水樁，預計19日完成，此工程於工地內施作，不影響道路通行，主要影響建物維生管線皆已復原完成，事業單位陪同住戶返家確認家戶線路安全後即可恢復供應。

此次承包工程的地樺營造今日下午發布聲明稿，對於居民生活的不便及造成的損失致歉，並說明監測儀器之安全觀測資料，主要受影響建物6棟的結構安全無虞，並表示除了主要受影響的為6棟30戶外，未來只要是法定開挖四倍範圍內的居民(60米內)，日後將依序開放辦理登記、會勘、損害及安全鑑定與受損害部分的理賠協商。

由於災害現場搶險工作已完成，受災民眾今晚已可返家，逐漸恢復原有生活秩序。工務局也會持續要求建商針對進入損鄰程序錄案的鄰房，再次請技師公會進行損壞鑑定，並與之前現況鑑定報告比對，永和區調解會後續持續提供法律扶助服務，協助受災民眾爭取應有權益，確認賠償及修復方式。

(中時電子報)