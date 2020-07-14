踏入演藝圈20年，田中圭的演員之路越來越順！從去年4月起他已經連續接演6部連續劇，正宗日本台「WAKUWAKU JAPAN」也將從7月15日晚間10點起，接連播出《大叔之愛》、《大叔之愛 in the sky》，8月1日再接新戲《默默奉獻的灰姑娘》，感受田中圭不同的魅力。

2018年因為《大叔之愛》系列爆紅，田中圭明顯感覺主演的機會變多了，在各媒體的曝光也多更多，但還是有那麼點不習慣，表示：「對每部作品都是全力以赴，想將演員這個職業做到更好！」他甚至登上日本男星2020上半年廣告曝光次數TOP10，在日經娛樂「男星影響力排行」也入榜，為演員生涯20周年錦上添花，一步一腳印走出自己的路。

田中圭正在趕拍《默默奉獻的灰姑娘》，7月10日是他的36歲生日，劇組特地準備驚喜，原本以為是要在攝影棚彩排，沒想到石原聰美、西野七瀨等女星都在現場幫他慶生，官方推特還貼出田中圭「受驚」照，許多粉絲看了大讚超可愛，甚至表示相當療癒。

(中時 )