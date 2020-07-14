旗山天后宮4年一次的繞境活動於14日展開，首日巡境範圍以旗山東區為主。（林雅惠攝）

旗山天后宮4年一次的繞境活動於14日展開，首日巡境範圍以旗山東區為主，並開放信眾躦轎腳讓媽祖加持賜福，活動將於最後2天進入最高潮，19日將在鼓山公園及旗山溪畔施放2小時煙火秀。

每4年一次的旗山天后宮媽祖繞境活動，今年受到新冠肺炎疫情影響延至昨日展開，包括大媽祖、二媽祖、三媽祖、湄洲媽祖和旗山媽祖都出巡，6天活動將於18、19日將進入最高潮，除有北港朝天宮、台南大天后宮旗、旗津天后宮等前來旗山會香，19日則將施放煙火秀2小時。

旗山天后宮表示，天后宮媽祖依循傳統，每4年舉辦一次平安巡境，巡狩旗山全境庇佑眾生賜福保平安，遶境所經路線家戶也都會敬備香案，恭迎媽祖聖駕蒞臨。

旗山天后宮指出，以往旗山媽祖出巡都在旗山境內，這次則安排15日半天遶境到內門紫竹寺，基於每次內門紫竹寺觀音佛祖遶境都會到旗山天后宮，因此這次特別向媽祖請示獲得聖筊，將首次前往內門紫竹寺出巡。

6天遶境活動將在最後2天進入最高潮，除18日有北港朝天宮、鳳邑瑞安宮媽祖來會香，19日有台南大天后宮、旗津天后宮媽祖會香逗熱鬧外，廟方在晚上8點半於鼓山公園有10分鐘煙火，晚上7點半至9點半也將在旗山地景橋溪畔施放2小時煙火秀。

(中時 )