海軍陸戰隊參演官兵及車輛依令完成登艦任務。國防部提供

漢光36號演習今日進入第2天操演，海軍左營軍港發展碼頭接連兩日實施了「戰備集運」作業，為後續的「聯合登陸作戰操演」完成先期準備。

在海軍中平軍艦與海軍陸戰隊的密切協調管制下，完成了參演官兵登艦作業，以及AAV7兩棲突擊登陸車的裝載，蓄勢待發面對下一階段的操演進度。

海軍參演官兵在「戰備集運」過程中，不畏豔陽、不畏風浪，以高度的紀律及精實的訓練成果，依令圓滿完成本次任務。

(中時 )