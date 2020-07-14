聯合登陸作戰操演 戰備集運蓄勢待發 18:552020/07/14 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 AAV7兩棲突擊登陸車裝載進入中平軍艦船艙內。國防部提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 海軍陸戰隊參演官兵及車輛依令完成登艦任務。國防部提供 漢光36號演習今日進入第2天操演，海軍左營軍港發展碼頭接連兩日實施了「戰備集運」作業，為後續的「聯合登陸作戰操演」完成先期準備。 在海軍中平軍艦與海軍陸戰隊的密切協調管制下，完成了參演官兵登艦作業，以及AAV7兩棲突擊登陸車的裝載，蓄勢待發面對下一階段的操演進度。 海軍參演官兵在「戰備集運」過程中，不畏豔陽、不畏風浪，以高度的紀律及精實的訓練成果，依令圓滿完成本次任務。 (中時 ) #漢光36號演習 #左營軍港 #戰備集運 也許您會感興趣 軍事熱門新聞 快沒救！狂燒27小時 超過500˚C像煉獄 美F-35兩棲攻擊母艦重創 - 軍事 美專家分析共軍攻台關鍵 前海軍艦長反問一句 - 軍事 美日要軍演向陸秀猛拳 英航母將部署印太 也要參一腳 - 軍事 推力向量控制上身 殲-20戰機改良成熟 陸正式量產 2年內換自製心 - 軍事 美國空軍下單購買8架F-15EX先進鷹戰機 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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