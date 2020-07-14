繼6月底在蘭嶼「巧遇」，國民黨前主席朱立倫今天再度與副總統賴清德出席同場活動，被問到有無可能挑戰2024總統大位，朱說，他今天還跟賴清德私下開玩笑，大概會被問到這個題目，今天用平常心面對，至於未來的事情還很遙遠。

賴清德與朱立倫下午共同出席「2020『美力台灣』10周年記者會」，朱立倫受訪時補充，因為瞿導是他的好朋友，他每年都會參加活動，這次與賴清德兩人巧遇了，如同上次在蘭嶼，也是早在一個多月就安排的公益活動，也是巧遇賴清德，但大家都是平常心來面對。

朱立倫指出，至於未來的事情，還這麼遙遠，希望民進黨既然執政就要像執政黨，不要如此傲慢，只講權力與酬庸，比如監委名單讓國人非常不能接受。

朱立倫透露，議長們日前致電邀約今晚聚餐，但他說「這樣人家會說我有企圖心」，議長們則回「沒有問題，大家都有企圖心」，因此今晚與老友聚餐，希望台灣更好，國民黨會更好。

朱立倫預告，明天將陪同高雄市長補選候選人李眉蓁抽號次，接下來一同掃街，共同爭取高雄在地更多支持。

談及國民黨團今天攻佔議場杯葛議事，堅決反對監察院長被提名人陳菊人事案，朱立倫表示，國人最重視的是，既然要提名監察院長與監委，人選適不適任，民進黨堅持的是權位和酬庸，國民黨主張是非與公平正義，面對國人質疑，希望民進黨說清楚，而不是照民進黨方式，為了酬庸一定要過。

至於藍委表現，朱立倫說，大家全力以赴，他也曾和國民黨主席江啟臣討論過，不是只有這次，而是要堅持到底，代表民眾監督，表達強力意見。詢及綠委林俊憲嗆「若國民黨無理取鬧，民進黨被逼就是來一次打一次」，朱說，如果民進黨如此傲慢，不接受社會大眾質疑，堅持要酬庸、位置，不如朝野商量如何廢除酬庸的單位和機制。

(中時 )