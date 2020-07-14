正修科大資管碩一創作同學陳巧芬說明手機APP操作方式。（林雅惠攝）

因應長照2.0需求，正修資管系研發團隊在「2020台灣綠點子國際發明設計競賽」中，設計出協助慢性疾病長者服藥、給水、運送生活用品服務的「IOT服務型機器人」，一舉奪下大會最高榮譽「鈦金獎」。

正修科大資訊管理研究所一年級的同學陳巧芬注意到台灣人口比例失衡狀況，特結合現有科技技術設計「IOT服務型機器人」，當子女外出上班時，可全方位在家中行駛，協助慢性疾病長者服藥、給水、運送生活用品，當服藥者忘記吃藥時則會發送訊息到家人手機端，在外面工作子女便能透過電話即時關心長輩。

資管系老師李春雄指導學生參加「2020年台灣綠點子國際發明設計競賽」榮獲鈦金獎的團隊成員各有專長，資管研究所一年級同學陳巧芬提作品創意構想、海報製作及作品簡報；資管三年級同學蔡雅竹蒐集服務型機器人相關文獻資料，提供設計作品重要理論基礎。

另資管三年級同學姚力瑜負責測試及資料分析；大三同學邱惠琳協助資料蒐集及作品簡報；大三定學施意瑄協助作品展示；已畢業的鄭詠仁負責機構設計及程式設計。

李春雄表示，一般發明展得獎大多沒有獎金，本次榮獲鈦金獎則一些獎金，給予研發團隊更具實質鼓勵效益。

(中時 )