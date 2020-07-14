台中市政府交通局規畫15日16日、17日分別在沙鹿區、西屯區及中區的區公所舉行「台中捷運藍線綜合規劃公聽會」，歡迎各界參與；交通局長葉昭甫表示，市府已完成捷運藍線期中報告書，將在公聽會中向沿線周邊民眾說明，了解地方需求、傾聽民意，讓建設更完善。

交通局說明，捷運藍線正辦理綜合規劃及評估包括整體路線檢討、車站規劃、工程技術標準、用地取得、土地開發、都市計畫變更及環境影響等；規劃捷運藍線路線西起台中港，沿台灣大道行經沙鹿火車站、台中市政府、台中火車站，東到台糖生態園區，沿途經過各大醫院、學校、觀光景點、政經中心，與捷運綠線交會形成十字路網，全長約25.2公里，共設19座車站包括7座高架車站、12座地下車站。

葉昭甫指出，明天連三場公聽會都在晚上7時舉行，首場公聽會明在沙鹿區公所5樓禮堂(中市沙鹿區鎮政路8號5樓)舉辦，交通路線可上「沙鹿區公所」官網查詢(https：／／is.gd／e0jUEr)、第二場7月16日在西屯區公所7樓禮堂(中市西屯區市政北二路386號)，交通路線可上「西屯區公所」官網查詢(https：／／is.gd／8Z0wJY)、第三場7月17日在中區區公所6樓禮堂(中市中區成功路300號)，交通路線可上「中區區公所」官網查詢(https：／／is.gd／bmmSbY)。

交通局表示，各場公聽會資訊可到「交通局官網」查詢(https：／／is.gd／tCBWmH )，若無法到場，可透過書面方式發表意見，將書面文件寄到台中市西區民權路101號，並在信封正面註明「台中市政府交通局收」、或傳真到04-2229-5712，從6月30日到7月27日止，歡迎民眾共同參與及回饋意見。

(中時 )