科學168這次也結合最夯的戶外裝置藝術，特別設計3座戶外裝置藝術。（嘉義市政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

科學168活動即將登場，今年特別與大愛感恩科技合作，打造2台行動環保教育車。（嘉義市政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

港坪國小校園裡，也以大愛塑木打造一座「小羊舍」。（嘉義市政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市科學168活動即將登場，今年特別與大愛感恩科技合作，打造2台行動環保教育車，將科技結合創意，以互動式的情境教育讓大人小孩有不一樣的體驗。

市府指出，行動環保教育車機動性強，包含「低碳心生活館」以及「與地球共生息館」，以綠能供電、低耗能節電、降溫節能、循環再利用等理念進行設計，共規畫12個打卡闖關遊戲，全部都是互動教具，更有Koko漫畫牆、吸睛打卡熱點，還有回收鍋蓋變身創意洗手台等等防疫新生活衛生設施，可以讓參觀民眾和學生聽的到、看的到，是非常好的體驗教育。

另外，港坪國小校園裡，也以大愛塑木打造一座「小羊舍」，利用環保塑木圍出又耐日曬、又不怕雨淋的羊舍柵欄，到小羊舍不僅看羊，更可以觀察到循環經濟，市府教育處長林立生歡迎大家來體驗行動環保教育車互動式的環境教育，強調是活潑、生動、有趣、有感的學習過程。

科學168這次也結合最夯的戶外裝置藝術，特別設計3座戶外裝置藝術「火箭星球」、「趣味牆面─科學168實驗室」、「驚嘆吧！科學168」，分別坐落在港坪運動公園風雨球場前、港坪體育館正門與開幕典禮會場的港坪國小正門，歡迎大小朋友參加科學168活動時，跟充滿創意與教育意義的科學168戶外裝置藝術合影留念。

(中時 )