《屍速列車2：感染半島》將於明天在台韓同步盛大上映，片商13日晚間於樂聲影城舉辦台灣首映會，許多觀眾皆對《屍速列車2：感染半島》中超越前作的震撼特效和飛車場面、更加宏偉的活屍世界觀，以及寫實透析人性的故事情節感到驚嘆不已。

知名影評「膝關節」則盛讚：「除了槍林彈雨對抗跑得飛快活屍之外，韓國人處理每一部片，都幾乎有藏了不少社會議題。《屍速列車2：感染半島》當然也不例外，相較於前作真實感強烈的攝影色溫，這次變成虛擬末日感十足的背景。娛樂效果出色，該說的人性卑劣與慈悲奉獻，當然不會在預告片裡給你知道。不想被暴雷首週要衝，好看的沒在預告片。劇情環環相扣，又是一部值得示範的商業劇本！」

歌手許書豪表示：「在疫情還沒消失之際看了這部更有感！」鼓手羅小白則說：「快帶我考L1駕照！7／15大家快衝戲院吧！」藝人派派讚嘆：「完全沒讓我失望，這部電影毫無冷場，第一集就已經好看得不得了，第二集一樣沒讓我失望！感人，害我都流眼淚了！大推！我給五顆星！」

影評「雀雀看電影」表示：「在動作戲之外，活屍片之所以能感動觀眾，往往還是要回到人性故事的刻畫層面。而這一方面便是這部續集電影承接自首集《屍速列車》做得最像是同一系列的部分。」

(中時 )