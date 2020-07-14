台東劉姓男子駕駛的小貨車，在未發引擎的狀況於下坡路段滑行，遇警方攔查，酒測值達0.45毫克，被依公共危險罪送辦並經檢方起訴，台東地方法院審理時，法官採信劉男說詞，認定不構成酒駕，判決無罪，全案仍可上訴。

判決書指出，劉男於去年6月間傍晚，與友人飲完3罐啤酒後，駕駛小貨車途經池上鄉萬朝一路時為警攔查，警方聞到他身上有酒味，即進行酒測，酒測值達0.45毫克，依公共危險罪送辦。

台東地方法院審理時，劉辯稱他當時放掉手煞車，車子自己滑行，並未發動車子，沒有駕駛，是利用下坡坡度，以滑行方式將車子前進。

法官今年3月到事發現場勘驗，發現確實為下坡路段，並將劉所駕駛的小貨車在未啟動引擎的狀態下，確實可利用現場地形向前滑行。

傳喚證人也證稱劉當時鑰匙沒有拔下來，他上車後放掉手煞車，但沒有轉動鑰匙啟動引擎。再勘驗警方密錄器及行車紀錄器，也難推論劉是啟動引擎前進。

法官認為，「駕駛」動力交通工具酒測超標所涉及的公共危險罪，應係在動力交通工具動力裝置業經運轉之前提下，利用該動力裝置所生動能，藉以行走、前進於公眾得以自由通

行之場所。

若引擎未發動，或發動後以手牽、腳撥等方式移動，或僅於自家庭院駕駛動力交通工具而尚未駛入道路等情，均難認與「駕駛」行為相符。

而劉將其車輛手煞車移除，利用地形坡度採取滑行方式前進，並未啟動引擎，車輛動力裝置未有運轉之情形，與「駕駛」行為不符，判決無罪；地檢署表示尚未收到判決，是否上訴再研議。

(中時 )