即將升任台南市警局長的詹永茂。（警政署提供）

行政院長蘇貞昌砲轟治安，警政署今天傍晚正式發布人事異動，台南市警局長由詹永茂升任，高雄則是劉柏良，一如昨天外界傳言預期，將於17日星期五辦理交接到任。遭拔官的周幼偉、李永癸則調回警政署擔任警監一階的警政委員。

(中時 )