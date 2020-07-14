台東縣政府14日啟動智能定位即時守護系統，守護偏鄉失智老人。（莊哲權攝）

台東縣高齡人口中失智長輩約1500人，延平鄉今年上半年就有3位老人走失，台東縣政府引進全台首創智能定位即時守護系統，透過「親安御守」護身符，可隨時定位長輩位置和移動軌跡，方便家人能很快找到走失的長輩。

台東縣政府14日啟動高齡智能守護計畫，在長輩胸前配戴「親安御守」護身符，上面有求救按鈕，按下去，訊號就會把迷路的老人位置，傳送到家人或指定對象手機的Line裡面，目前已經有關山、東河和大武3鄉鎮的老人開始試戴。

縣長饒慶鈴表示，台東縣老人家人口占17％，長濱鄉更超過20％，把長輩照顧好，才能讓年輕心安心工作，台東縣政府成立了文健站、社區關懷據點，每天照顧3000位以上的老人，但是台東幅員廣大，必須藉由長輩提配戴智慧裝置，遠端即時掌握長者的健康及安全。

開發業者說，「親安御守」係利用wi-sun無線傳輸技術，具備容易布建網絡的特性，比GPS定位更少被地形阻擋，也能結合Google地圖來定位，甚至可以顯示失聯老人過去的移動軌跡，很快能找到人，而且低耗電，戴1整年都不用換電池，對偏鄉台東來說，更方便住在山區的老人家使用。

縣府引進這套新科技，到年底前提供3鄉鎮1000名老人免費試用，一旦成功會擴大到全台東縣使用，未來1張卡片每月最多支付150元就能使用。

(中時 )