台東縣政府文化處14日將「行動圖書館」開到長濱鄉八仙洞，推廣閱讀風氣，適逢長濱國中即將放暑假，100多位師生在大樹下綠地展書讀、欣賞樂團演奏，度過另類的休業式。

2020年夏天，縣府文化處行動圖書館啟動首航，14日上午就到台東最北邊的長濱鄉八仙洞，長濱國中校長張新發，率領全校師生近100人熱情響應，縣議員高美珠，到場鼓勵大家多多閱讀，鄉長潘淑芳也歡迎大家來長濱度假。

活動以小提琴演奏「告白汽球」、「天黑請閉眼」熱門歌曲拉開序幕，接著由在地作家齊萱與觀眾講讀分享「做工的人」進入書海，學生們從書車架找到自己喜愛的書本，一邊聆聽樂團的演唱，在大樹下的草地上閱讀，最勁爆的AFJ樂團熱曲一演出，大家一起跟著唱跳，學生說，這是很另類的結業式。

文化處表示，走出戶外也是另1種學習，能夠認識自己家園的歷史人文，2020年首次以行動圖書館走訪長濱鄉八仙洞舉辦「青春洋溢˙校外走讀趣」閱讀盛會，這次借閱的書籍，也可以在長濱鄉圖書館還書，希望可以提升偏鄉的閱讀風氣。

(中時 )