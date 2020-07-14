名嘴張友驊去年1月間上「新聞龍捲風」節目，爆料陳菊任高雄市長任期間弊案，遭陳菊自訴加重誹謗。雙方今在台北地院調解成功，陳菊要求張於8月18日之前，在臉書及任一政論節目道歉澄清，履行後就會撤告。

雙方達成共識的道歉聲明全文為：「道歉人張友驊於民國108年1月19日、21日、22日、28日參加中天電視台『新聞龍捲風』電視節目錄影之際，未經查證屬實，即指稱陳菊女士有利用高雄市市長權勢，官商勾結，向廠商收取募款、賣官賜爵、公器私用及違法採購、貪贓枉法、浪費公帑、貪圖享受等不實事項，致陳菊女士之名譽受到嚴重損害，為此表達最高之歉意，並出具本道歉聲明向陳菊女士道歉並向社會大眾澄清及說明」。

張友驊去年1月間多次上「新聞龍捲風」，指控陳菊調用親信進入國營事業，再募集資金贊助新人參選市議員，市府另有多件標案涉弊，以及陳菊愛按摩、喜歡日式料理，國營事業董事長夫人還學料理拍她馬屁。陳菊認為爆料不實，自訴加重誹謗。

除了本件訴訟，陳菊另也對國民黨立委費鴻泰、名嘴吳子嘉、謝寒冰、藝人張琍敏、韓粉楊玉如自訴誹謗，其中，費鴻泰、謝寒冰、張琍敏一審獲判無罪，吳子嘉部分和解成立，楊玉如則被判拘50日，得易科罰金5萬元。

(中時 )