太子（2511）建設看好後疫時期的剛性購屋需求，在6月疫情解封後一口氣在台中、台南、高雄推出4個新建案；因應營建成本持續高漲，太子近年來新案均採先建後售模式，下半年尤其押寶南高區，4建案總銷126億元，單是南高區就囊括近百億元！

太子建設公司治理連續5年居營建業第一名，隨著6月解封，太子在中區與南高區的4個新建案、潛銷預約賞屋熱絡！包括總銷60億元的高雄楠梓區大基地開發案「太子城」，產品有494戶大樓住宅、透天83戶，6月進場至今，每周破200組客戶預約，目前銷售衝破百戶！

此外，6/25進場的台南新營「太子峰雲」，總戶數196戶、總銷20億元，每周來客數達200組，目前銷售近三成；總銷18億元的高雄「太子雲E區」，預計第三季進場；台中「太子欣世界」總戶數226戶，總銷28億元，6月交屋至今，銷售量破五成。

太子建設總經理謝明汎今（14）日在台中「太子欣世界」新成屋公開活動中表示，若國內疫情持續好轉，根據六都近10年價（平均總價）與量趨勢來推論，北北桃區呈現「價穩、量微升」；台中區「量增、價微升」；南高區房價被低估，預期未來「量穩價升」、補漲趨勢不變。

太子目前線上銷售中的新舊案，總銷高達214.5億元；其中，南高區佔了98億元，包括「太子雲E區」、楠梓「太子城」、新營「太子峰雲」等3建案；台中區則有「太子欣世界」。

另外，台北區總銷達68.5億元。其中，總銷約22億元的「太子馥三」完銷；總銷8億的「太子松馥」銷售破六成；總銷15.5億元的新店「W太子」破九成；總銷23億元的「太子林口」，預計第三季進場銷售。

法人表示，太子轉投資的台北W飯店及台中金典酒店，上半年受疫情衝擊，預估兩家飯店合計虧損達3億元。幸好，太子本業獲利穩健，在本業彌補下、上半年可望損益兩平、甚至有機會出現獲利。隨著疫情解封後，國旅市場呈報復性反彈，金典酒店近期周五、周六訂房滿檔，業績逐漸回溫，預期下半年轉投資虧損可收斂。

(工商 )