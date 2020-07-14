上緯新能源14日揭示全新品牌及座落於信義計劃區的企業總部。執行長林雍堯表示，除原本擅長的離岸風電外，將積極拓展太陽能發電、陸域風電等其他可再生能源領域，進一步將台灣新能源開發團隊跨入海外市場，成為亞太地區可再生能源的領導品牌。

上緯新能源原屬上緯投控旗下，因上緯投控將上緯新能源95％股權售予美國能源開發公司Stonepeak，經營主導權易主。上緯新能源特以全新面貌現身，發表全新的識別體系，並揭曉位在台北信義計畫區的新企業總部。

林雍堯指出，上緯新能源2016年底獨立完成建置台灣首座海氣象觀測塔與兩座示範風機， 2019年底完成台灣首座商業運轉的海洋風電（Formosa I）。

海能風電（Formosa II）」為上緯新能源目前參與規劃和興造之第二項大型離岸風電場開發案，場址位於苗栗外海，場域規模近70平方公里，由47座8MW風機組成，總裝置容量為376MW，預計於2021年完工；完工後，每年約可提供38萬家戶之用電需求。

另政府正在規劃2021年離岸風電區塊開發草案，將釋出新的風場計畫，上緯新能源也不會缺席。

林雍堯說，離岸風場的投資動輒百億元起跳，上緯新能源引進新的國際夥伴後，公司人員持續擴編，從去年底的43名員工，到目前已擴編到70人。接下來，上緯新能源除離岸風電也打算擴大切入陸域風電和太陽能等其他綠能領域佈局。

(工商 )