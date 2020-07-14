台南市東山區的吉貝耍部落學堂自辦暑期青少年夏令營，傳承西拉雅文化，今年邁入第7年，開課首日舉辦苧麻抽絲編織體驗，相當有趣。（莊曜聰攝）

在台南市東山區的吉貝耍部落學堂，自辦部落學堂夏令營活動，傳承原住民傳統及文化，後來有學校、區公所、在地電視台等單位加入，現在已經邁入第7年，今年和長榮大學應用哲學系、雲林科技大學創設系10位大學生合作，共同設計課程，體驗以植物苧麻取織編網織布的過程，相當有趣。

吉貝耍部落學堂負責人段洪坤說，苧麻是台灣原住民編織繩網、織布的重要纖維材料，吉貝耍的西拉雅族人還會用苧麻絲綁小孩臍帶，做成手環、項鍊等護身符，相當特別，雖然族人300多年前因布料可透過貿易取得，逐漸失去織布技術及文化，但還是會取用苧麻纖維捻成繩索，編織各種器物。

但自從棉繩、塑膠繩愈來愈普遍後，苧麻逐漸被淘汰，近年吉貝耍積極復興西拉雅文化，從耆老訪談中得知這項技術，3年前開始復育苧麻，也慢慢有成果呈現。

今年合作的10位大學生中，恰好就有3位是吉貝耍部落出身，討論後決定設計以苧麻取織編網的課程讓孩子們體驗；活動一開始，由段洪坤示範如何替苧麻「剝皮」，再用刮刀等特殊工具刨除外皮，留下看似細緻的纖維，曬乾後再擰成一起，就成為堅固的繩子，接下來換孩子們嚐試，眾人玩得不亦樂乎。

為了增加吉貝耍部落學堂與在地連結，暑假期間也和鄰近學校教師合作，針對國中及小五、六學生，每周開設2次夜間課輔班，還有周三的老人學堂，增加居民互動交流機會。

(中時 )