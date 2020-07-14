哈薩克國防部副部長因新冠肺炎病逝 18:422020/07/14 中時 諶悠文 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 哈薩克國防部副部長庫爾曼巴耶夫14日因感染新冠肺炎病逝。（圖／哈薩克國防部） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 哈薩克國防部副部長庫爾曼巴耶夫14日因感染新冠肺炎病逝，享年50歲。 庫爾曼巴耶夫少將1993年畢業於哈薩克阿里法拉比國立大學，2005年在陸軍防空軍事學院學習，2008年畢業於俄羅斯聯邦武裝部隊總參謀部軍事學院高等學習班。2009年庫爾曼巴耶夫少將被任命為國防部副部長，負責後勤、武器核軍事裝備以及醫療保障。 (中時 ) #巴耶夫 #哈薩克 #國防部副部長 #庫爾 #新冠肺炎 也許您會感興趣 推薦閱讀 20多歲女美國返台無症狀！居檢期間確診 接觸者達35人 14:132020/07/10 生活 哈薩克傳不明肺炎 莊人祥：恐低估新冠確診人數 14:192020/07/10 生活 義大利禁止13個「高風險」國家入境 15:232020/07/10 國際 低估確診人數 哈薩克傳不明肺炎 04:102020/07/11 生活新聞 哈薩克致命肺炎 世衛推測：可能為新冠肺炎 06:432020/07/11 國際 新冠肺炎死者進行解剖 CNN：每個臟器都出現「血栓」…微血管裡也有 15:392020/07/11 國際 日本沖繩美軍基地爆群聚感染 超過60人確診新冠肺炎 20:132020/07/11 國際 WHO：全球新冠肺炎確診新增超過23萬例 再創單日新高 04:232020/07/13 國際 新冠肺炎疫情惡化 單日新增逾23萬人 10:152020/07/13 國際 香港新冠肺炎再起 專家研判吃冷食是關鍵 14:472020/07/14 生活 國際熱門新聞 港國安法引爆外商大逃難？美商會調查結果超意外 - 國際 圍剿首席防疫專家？白宮認了 佛奇暗黑新綽號曝光 - 國際 瘋狂致電喚不回！梅根絕情一刀兩斷 頭號閨密超心寒要豁出去了 - 國際 冷血！美女留學生慘遭同鄉殘殺拋屍路邊 生前最後青春照曝光 - 國際 全世界都騙子？不只有假新聞 川普轉貼文：CDC在撒謊 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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