哈薩克國防部副部長庫爾曼巴耶夫14日因感染新冠肺炎病逝，享年50歲。

庫爾曼巴耶夫少將1993年畢業於哈薩克阿里法拉比國立大學，2005年在陸軍防空軍事學院學習，2008年畢業於俄羅斯聯邦武裝部隊總參謀部軍事學院高等學習班。2009年庫爾曼巴耶夫少將被任命為國防部副部長，負責後勤、武器核軍事裝備以及醫療保障。

(中時 )

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