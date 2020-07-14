板橋高中「智慧機器人學苑」15日起連續3天舉辦「APCS C＋＋ 資料結構 邁向五級分」營隊，另也與元智大學機器人團隊合作「格鬥機器人」營隊。（板橋高中提供／王揚傑新北傳真）

暑假15日開始，板橋高中特別為同學設計一個「很程式設計」的暑假，規畫「APCS C＋＋資料結構 邁向五級分」及「格鬥機器人」營隊，另也開設「APCS C＋＋基礎班」，開放招收100位新北市高中學生，讓暑假停課不停學，提升同學未來在申請學校時的競爭力。

將升高三的陳昱宇選擇參加「格鬥機器人」營隊，對於是否擔心影響高三的複習課程， 陳昱宇說，一點都不擔心，因為這個課程除了能多看一些東西，增廣眼界，反而會增加他申請入學的競爭力。學生家長也說，程式設計是「108課綱」中很重要的一項能力，板中有優秀的師資，有機會跟名師學習，非常值得。

板中校長賴春錦表示，板橋高中2018年榮獲新北市教育局進階級創新加速器計畫，於板橋高中資訊館設置「智慧機器人學苑」專屬空間，開設了無人機編程設計營隊、機器人套件研習等課程，目前正培訓選手參加8月及10月的MAKEX世界機器人挑戰賽台灣地區積分賽，希望能夠在比賽中獲得佳績。

板中表示，「智慧機器人學苑」暑期開設3周的「APCS C＋＋基礎班」，希望透過密集的基礎訓練，增加學生C＋＋的基礎，並規畫在開學後繼續開設進階班，提供未來想念資工系的學生一個管道。

(中時 )