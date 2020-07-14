蘋果已經同意向受「降速門」影響的美國用戶賠償，符合條件的用戶向蘋果提出申請即可。

據科技網站Theverge7月14日的報導，擬議的和解方案顯示，蘋果將向每位提交索賠申請的符合條件的iPhone用戶提供約25美元的現金賠償，其總賠付金額將在3.1億美元至5億美元之間。根據提交索賠的數量，每位iPhone用戶獲得的具體金額可能會略有不同。

蘋果已經建立了一個網站，符合條件的集體成員可以在該網站上提交索賠或查看他們的其他選擇，包括排除自己在訴訟中保留就此事單獨起訴蘋果的能力。所有索賠必須在2020年10月6日前在線提交或通過信件郵寄，否則將視為放棄維權。

這起集體訴訟是在2017年發起的。蘋果公司於2017推出iOS 10.2.1系統，通過限制處理器速度的方式，防止老舊機型手機突然關機。蘋果公司聲稱，這些功能的「改進」，是為了提高老款手機的電池壽命。

然而，Primate Labs實驗室創始人John Poole發現，一些iPhone 6s和iPhone 7設備分別從iOS 10.2.1和iOS 11.2開始，儘管在之前的版本上以最高性能運行，但基準測試成績突然降低。這一發現被公之於眾，稱為「降速門」事件（又稱「電池門」）。

蘋果公司在2017年12月為其缺乏溝通而道歉，並在2018年底前將iPhone 6及更新機型的電池更換價格降至29美元，以安撫客戶。隨後，蘋果發佈了iOS 11.3，新增了一項功能，用戶可以追蹤iPhone電池的健康和性能狀態。

今年3月，在美國加州聖何塞地區法院的調解下，蘋果公司同意支付最多5億美元的和解金以了結這樁訴訟。根據這項和解方案，蘋果公司需向消費者支付每部iPhone 25美元的賠償金，總支出約為3.1億-5億美元。

根據這項和解協議，符合條件的機型涵蓋了基於iOS 10.2.1或更高版本操作系統運行的iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPhone 6s、iPhone 6s Plus、iPhone 7、iPhone 7 Plus或iPhone SE的美國用戶，還涵蓋了2017年12月21日之前基於iOS 11.2或更高版本操作系統運行的iPhone 7和iPhone 7 Plus的美國用戶。

值得一提的是，蘋果公司否認了所有指控，只是為了 「避免繁瑣和昂貴的訴訟」而達成這一和解。美國北加州地方法院稱，此次和解並不代表蘋果承認錯誤行為。

(中時電子報)