永續投資概念盛行，國內投信業者陸續推出相關產品，富邦投信繼富邦公司治理ETF之後，日前向金管會申請募集之「富邦台灣永續發展高股息基金」也已於7月10日獲准募集，成為國內首家涵蓋永續概念主、被動式台股基金產品之投信業者，該基金預計8月份展開募集。

ESG(環境保護、社會責任、公司治理)議題近年來在國內外皆受到極大的關注，所謂ESG投資即表示在投資的過程中，將公司對於社會與環境之責任納入考量，而ESG投資在台灣也成為顯學，逐漸被投資人所接受。在台灣正進行結構性改變下，且台股具有殖利率高及本益比相對低的優勢，預期台灣永續發展相關概念投資將是台股投資的新趨勢。

富邦投信投資處余美香資深副總表示，此次推出「富邦台灣永續發展高股息基金」，就是注意到全球永續主題相關的投資持續成長，已是市場趨勢，現在台股正面臨結構性的轉變，是非常有機會的市場，然而目前來到後疫情時代，是否新冠肺炎會再捲土重來造成二次疫情，是投資人接下來會需要關注的，為了讓投資人在後疫時期有一個可以長期投資、也能抵抗風險的投資標的，再加上觀察到投資人對於配息的高度需求，富邦投信希望藉由此檔基金，幫投資人篩選出重視永續發展的企業，因為這樣的企業整體上獲利成長能力通常相對優異，有望成為高股息企業，股價更有機會勝過大盤。

余美香進一步指出，以全球投資者的角度來看，近幾年台灣正在進行結構性的改變。首先第一個是台灣防疫有成將有助於提升曝光度及提升消費，第二則是重點中的重點，即中美博弈將會是長期趨勢，中美博奕促使台商回流，更因為在中國自主技術尚未成熟下，台灣原有半導體設計製造能力變成中國拉攏合作的對象，且美國企業亦加大投資台灣，種種因素將促使台灣成為國際投資中重要的對象之一，促使外資資金持續流入。

余美香也強調，全球最大主權基金—挪威主權基金、世界主權基金、退休基金與聯合國皆在積極推動ESG投資，ESG議題已不容忽視。根據IMF 2019年10月的永續金融報告，全球永續基金規模於2019年9月已達8,500億美元，其中以股票型占比最高、成長最快，金額規模達到5,600億美元。此外，根據全球知名資產管理公司Morningstar晨星統計，2019年美國永續基金淨流入金額年增4倍，足以顯示股票型永續基金已成為全球投資趨勢。

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