黃姓女子與40歲的莊姓同居男友鬧分手，14日下午請求警方協助讓莊男搬離台南市安南區的住處時，莊竟揚言要開瓦斯同歸於盡，員警通報消防人員破門而入，莊還拿菜刀抵抗，最後被警三分局安中派出所所長蔡明宮噴辣椒水制伏，全案依公共危險、侵入住宅、妨害公務等罪嫌法辦。

今天下午2點30分，黃女前往安中所報案，指她與同居的莊姓男友分手，但對方不肯搬離她的住處，請求警方協助處理。員警到場時，莊男不僅將鐵門反鎖，還揚言要開瓦斯同歸於盡，員警只好通知消防人員協助破門及拉水線戒備。

雙方僵持將近1個小時，警消破門時，莊男竟手持2把菜刀企圖阻止；此時，蔡明宮對莊噴辣椒水後，才順利將他制伏。但因莊男被碎玻璃割傷手腳，先送往安南醫院包紮後，再帶回調查；至於另名洪姓警員，也在處理過程中左手手指被玻璃割傷，經送醫治療，幸無大礙。

據查，莊男與黃女交往後，2人在黃女家中同居，但因工作不穩定，經常為了經濟問題發生口角；黃女還指控莊男對她動粗，一年平均2、3次，但她都隱忍下來，此次忍無可忍才報警方處理。

(中時 )