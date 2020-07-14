嘉義林區管理處9月5日將舉辦「2020蔓跑–除蔓新森活」路跑活動，讓民眾對小花蔓澤蘭有更深入的了解。（嘉義林區管理處提供／張毓翎嘉義傳真）

「2020蔓跑–除蔓新森活」路跑活動第一名的獎品紅檜藍芽喇叭音響。（嘉義林區管理處提供／張毓翎嘉義傳真）

嘉義林區管理處近年跨部會合作開發「環境液」、「防蚊液」、「香皂」、「薰香」等再利用產品。（嘉義林區管理處提供／張毓翎嘉義傳真）

小花蔓澤蘭有著「生長速度極快」的綠癌纏繞台灣林木近30年，在國外有「一分鐘一英哩雜草」的稱號，嘉義林區管理處將於9月5日舉辦「2020蔓跑–除蔓新森活」路跑活動，且報名費全免、限量100個名額，期待藉由此活動，讓民眾對小花蔓澤蘭有更深入的了解。

嘉義林管處表示，目前人類最快的紀錄是一分鐘跑574.8公尺；在植物界，強勢的小花蔓澤蘭藉由生長快速，不斷攀附高大的樹木，圍繞著樹幹致死，在國外有「一分鐘一英哩雜草」（mile-a-minute weed）的稱號，換算常見距離單位，相當於一分鐘生長1.6公里的雜草。

嘉義林管處今年號召民眾除蔓，以每公斤5元價格收購，即日起至12月10日止，分別在觸口及玉井工作站，於每周一、三、五辦理收購；另外在9月5日，還辦理「2020蔓跑–除蔓新森活」路跑活動，希望藉由親身路跑，體驗小花蔓澤蘭生長的速度感。

林管處表示，本次活動分為單程1.6公里、全程3.2公里，從嘉義縣中埔鄉邑米社大教育學院起跑至小花蔓澤蘭防除場地國立嘉義大學社口林場，於7月17日上午9時開放報名，參賽者可獲得排汗透氣衫、毛巾各一份；活動簡章可見https：／／lohasnet.tw／Forestrun2020／。

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