新北市永和區近日發生一處建案工地損鄰事件，造成周邊道路坍塌、既有住宅嚴重損害傾斜，整起事件因有公安疑慮，而遭市府勒令停工。房仲專家指出，在建築稠密的都市地區進行大型施工工程，時有損鄰事件發生，居家周邊如有工程或建案即將開工，提供4步驟自保，分別是1.掌握房屋現況、2.尋求協助、3.進行鑑定、4.和解或求償。

中信房屋研展室副理張漢超表示，都會地區人口稠密、建物棟距緊密，無論是政府公共工程或者建案營造，往往都必須在狹小空間施工作業，因此損鄰事件時有所聞。損鄰程度可大可小，以這次永和建案工地所發生的事態為例，危及公共安全的狀態已相當明顯，因此市府在鑑定後旋即予以要求停工，但如果房屋僅發生裂痕、住宅部分功能受損，但無居住安全或公共安全疑慮時又該如何處理？

張漢超指出，一般大型工地開工前，地方政府均會要求施工單位出具「鄰房現況鑑定報告」，以記錄開工前周邊建物的狀態，日後倘若有損鄰事件，就會依據該報告內容與損害狀況進行比對，作出損鄰與否的研判。該份報告是委由土木技師公會、結構技師公會或建築師公會等第3方公正單位做進行的調查，民眾收到通知鑑定通知時，應盡可能配合調查，以在日後不幸發生損鄰時可以據此佐證住家確實造成的損害，倘若未配合調查，那麼屆時發生損害狀況時，就只能依民法向施工單位進行求償提告。

當發生損鄰事件時，受損戶應向地方主管機關進行申訴以尋求協助，如有同受損害的鄰居，可一同進行申訴，讓地方政府的公權力儘速介入調處。張漢超表示，地方主管機關如評估現場有公共危險之虞，則工地須即刻停工；但若建物無立即危險，且判定是因施工所造成的損害，那麼主管機關就會將損害情形進行列管，除非施工單位與受害住戶達成和解，否則在列管的狀態下，即使施工單位完工也無法取得使用執照。

張漢超指出，達成和解的關鍵在於後續進行的安全鑑定報告，內容主要在釐清損害範圍、如何修復與修復金或賠償金估算等問題。如果對於報告內容雙方達成和解共識，那麼施工單位在完成相關修補、賠償後，主管機關就會解除先前的列管限制。但如果雙方沒有和解共識，且經由地方政府的建築物爭議評審委員會進行調處仍然無解，

此時受損戶得對施工單位提起民事求償訴訟，施工單位也必須依規定將賠償金進行提存至法院的程序，倘若受損戶日後決定接受賠償修復金，那麼還是可向法院提出領取這筆賠償金。

(中時電子報)