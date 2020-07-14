為協助高齡者與特殊需求者口腔保健，雲林縣政府14日在口湖鄉下崙老人活動中心，舉辦「高齡者及特殊需求者AR科技數位刷牙新體驗」活動，利用擴增實境（AR）進行潔牙教學，讓民眾藉由新科技，了解自己刷牙的確效程度並加以改善。

高齡者與身心障礙等特殊需求者口腔狀況與全身健康息息相關，雲林縣政府因此與高雄醫學大學口腔衛生學系合作，舉辦「高齡者及特殊需求者AR科技數位刷牙新體驗」活動，並介紹口腔機能退化的症狀與影響、如何延緩口腔機能退化及照護等口腔保健常識。

現場醫護人員表示，落實刷牙技能是維持口腔健康第1步，所以活動中特別搭配擴增實境進行潔牙方法教學，藉由高雄醫學大學與醫百科技公司將刷牙步驟數位化，讓參與者在擴增實境體驗中，了解自我刷牙技巧的確效程度並改善刷牙方法。

「電腦也會教人刷牙，真厲害！」1名阿嬤說刷牙刷了數十年，現在才知道需要技巧，不是拿牙刷橫刷而是上下刷，配合牙膏與牙線，才能清除嘴巴裡的細菌，減少牙結石、牙齦炎、牙周病、蛀牙，而且比較不會有口臭。

雲林縣長張麗善表示，根據國家發展委員會估計，台灣將於2026年邁入「超高齡化社會」，高齡者與特殊需求者的口腔狀況會影響生理與心理健康，且與失智症、吸入性肺炎、糖尿病等慢性疾病的發生息息相關，因此口腔照護絕對不可輕忽。

(中時 )