前年空軍F-16戰機在新北市五分山失事，飛官吳彥霆不幸殉職，監察院認為此事故為「人禍」，空軍戰術管制聯隊參謀長區劍飛上校等5人，對吳兩度請求爬升未准致戰機撞山，通過彈劾，公懲會懲戒3人、2人不受懲戒。

公懲會判決，史青年、賴文生、盧易舜受命引導萬安演習假想敵機，但任務前輕忽任務整備，未查看要旨命令，誤認以海平面以上2000呎飛行到龜山島再爬高可行，史、賴降2級改敘，盧降1級，莊春源、區劍飛不受懲戒。

監院調查指出，前年6月4日F-16戰機在萬安演習中，計畫對基隆港模擬攻擊後，立即轉向東方脫離爬高，返回花蓮基地，但攔管官史青年考量該航向有核四限航區，經徵得當時戰協官賴文生、攔管長盧易舜同意後，臨時將航向改為東南方，但誤認前方無地障。

監院調查報告發現，民航局航管人員劃設管制空域時，誤將演習空域座標輸錯，造成圖資錯誤，空中聯絡官莊春源查核時未發現，錯失改正圖資機會，造成任務機航向基隆港過程，不斷被航管要求向東修正。

(中時 )