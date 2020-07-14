連鎖壽司品牌爭鮮繼之前與GODIVA聯手後，這回再跟女性健身品牌CURVES可爾姿聯名，將於20日起推出2款外帶米皮卷餐盒「壽喜燒牛肉」、「蜜桃舒肥雞」，食材主打清爽健康，每盒售價100元，提供喜愛健身的民眾全新低卡料理選項。

爭鮮表示，與GODIVA合作的成效驚人，吸引一群20至30歲左右的年輕族群打卡炫照，這回與CURVES聯名限定餐盒主打女性族群，以米皮卷取代白飯，結合生菜、小黃瓜、蟹肉棒、水蜜桃與雞胸肉、牛肉，佐料搭配豆腐麵、酸甜醬、番茄、櫻花蘿蔔片、檸檬，低卡無負擔加上蛋白質，適合夏日運動後的營養補給，無論野餐或是上班都能輕鬆帶著走。

消費者於20日起至爭鮮消費滿120元（不限品項），憑發票加入CURVE會員即可多7天免費會籍；CURVE會員可憑會員卡至爭鮮購買聯名餐盒，贈送爭鮮原味氣泡水乙瓶，活動至8月底止。

(中時 )