大陸江蘇省近期已開始為從上海入境台企返蘇團隊提供便利安排。據瞭解，截至7月14日，已有南京、淮安、鎮江、昆山等地8個台企團隊經便利安排返蘇，目前所有返蘇台企團隊均按大陸防疫防控相關要求處於閉環管理中。

根據相關操作流程，擬經上海入境返蘇復工復產的台商及其眷屬，由其所屬企業、單位或台協會向所在地設區市、昆山市台辦提出以團隊形式入境返蘇申請，經批准後可享受便利安排。

江蘇省是台商投資重鎮，為了方便台商、台幹及台胞返回大陸，只要集合同城10名以上台胞，透過台協提出申請，先在台完成核酸檢測，飛到上海再做檢測合格後，就不必在上海隔離14天，但整團仍要集中到目的地（同城）進行隔離，

該項工作具體安排及後續實施推進，由台企團隊返蘇目的地設區市、昆山市新冠肺炎疫情聯防聯控指揮部負責，接運全程及入境後14天按現行疫情防控要求執行。

據了解，首個台企團隊於7月3日在上海口岸入境，按入境地疫情防控規定接受了相關檢測和集中醫學隔離，檢測結果顯示團隊成員相關指標均符合轉運標準。7月5日，該團隊目的地南京聯防聯控指揮部安排專人專車閉環轉運團隊成員至南京，所有團員目前正按照南京市防疫防控相關規定，在指定隔離點接受集中隔離。

(旺報 )