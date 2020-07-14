抹茶控集合！一開放預購就完售的7-11超人氣商品「健司X辻利抹茶紅豆白玉冰淇淋」火熱回歸啦～夢幻使用辻利上等抹茶粉，細緻醇厚的茶味，結合香濃的紐西蘭進口奶油，口感絲滑如霜，特地添加台灣產屏東萬丹紅豆，粒粒飽滿綿密，還有好入口的小白玉，冰鎮後還是Q彈有勁，另外，更有保證每口都吃得到珍珠的「抹茶黑糖珍珠雪糕」，絕對不能錯過。

辻利抹茶紅豆白玉冰回歸！加碼香濃巧克力法蘭酥（圖／楊婕安攝）

另一大亮點，則是同為人氣商品的法蘭酥推出新口味「抹茶巧克力法蘭酥」！添加辻利抹茶粉，並遵循日式傳統黃金比例的1.8mm完美薄度，另選擇加入健康滿分的糙米，讓口感更酥脆爽口。內餡則夾入巧克力奶油餡，結合清新淡雅的抹茶味，令人愛不釋手。

辻利抹茶紅豆白玉冰回歸！加碼香濃巧克力法蘭酥（圖／楊婕安攝）

說到銷售第一的絕非「抹茶巧酥脆片」莫屬！直徑6cm、厚度2cm的圓滾滾外型光看就被萌翻～以2.4mm日式薄煎餅壓碎後與香濃牛奶反覆調和，更加入辻利上等抹茶粉打造高雅香氣，吃得到健康蕎麥的爽脆口感，剛剛好的甜度堪稱完美比例。

辻利抹茶紅豆白玉冰回歸！加碼香濃巧克力法蘭酥（圖／楊婕安攝）

另外，隨手包設計的「抹茶沖泡飲」超適合放在辦公室當點心！使用辻利日本原裝進口茶粉，渾厚茶香，回甘尾韻。特殊瓶身造型，讓品嚐辻利抹茶更具品味。

辻利抹茶紅豆白玉冰回歸！加碼香濃巧克力法蘭酥（圖／楊婕安攝）

(中時電子報)