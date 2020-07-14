備受外界矚目的星宇航空話題不斷，繼推出旗下的電子商城「星宇小舖」，引發網友討論、帶動粉絲的購買潮，因應振興三倍券熱潮，星宇航空將客服中心將變身為實體門市，販售周邊商品—JX STYLE制服系列，首樣商品「JX STYLE袖套」、「JX STYLE頭巾」也將於今（14）日晚上9點於星宇小舖開賣。

為滿足航空迷在實體店面購物的需求，星宇航空表示，由於世界各國的疫情狀況仍未穩定，現在雖然只有澳門、檳城每周兩班的航線，在尚未開放國外觀光的同時，將於7月16日起在客服中心的現場，展售星宇小舖各項商品，包括航空迷最愛：飛機模型、飛行飄帶、悠遊卡、鑰匙圈，還有新上架熱銷的各式包款、JX STYLE袖套、頭巾，於門市展示，讓民眾也能使用振興三倍券購買，單筆消費滿1000元，即加贈星探者海報乙張（數量有限，送完為止）。

每月皆推出多項「粉絲許願商品」的星宇小舖，於今日即將上架的JX STYLE袖套、頭巾，為星粉敲碗已久的品項，源自星宇航空地勤人員同款制服配件，搭配鉻黃色制服，此次復刻推出3款顏色，採用太陽照射地面時不同時段呈現的色彩：破曉金、日落棕、午夜黑（袖套每款520元、頭巾每款550元）。

星宇航空客服中心地址：台北市內湖區南京東路六段382號1樓A4（入口處位於新明路上）

營業時間：周一至周五09：00 - 18：00（周六、周日及國定假日不營業）

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