新竹28歲鄧姓男子12 日帶著疑似裝滿笑氣的綠色氣球搭Uber，在車上不時把玩短刀，嘴裡念念有詞：「我要去殺人。」逼得司機強自鎮定安撫：「好啦，收起來啦！」並將影片傳到群組提醒其他司機注意，警方見狀偵辦，13日晚間將鄧男逮捕到案。

鄧姓男子12日下午搭乘Uber表示要去竹北，透過手機APP叫車後手持綠色氣球搭車，上車後即開始吸食氣球內氣體，還亮出刀子左右比畫，並在後座念念有詞，稱想要殺人，司機為避免激怒鄧男，還安撫說「好啦好啦！收起來啦！」

未料鄧男又繼續吸食一大口氣球中的氣體，接著開始自言自語：「把刀刺進大動脈。」、「懂嗎？」讓司機嚇得不敢反抗，深怕鄧男對他不利，一路上頻頻安撫：「好，知道啦！」並乖乖聽從鄧男指示將他載往竹北。

司機隨即在計程車司機群組張整段影像，並提醒其他駕駛，後遭人轉發至新竹爆料公社。警方見狀後調閱司機提供影像，赫然發現鄧男為笑氣前科慣犯，日前就已有2次社維法裁紀錄。警方循線在竹北市將犯嫌帶案偵辦，鄧男坦承犯行，全案恐嚇、社維法送辦裁罰，並追查上游笑氣供應商。

(中時 )